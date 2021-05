Internazionali d’Italia, troppa pioggia a Roma: rinviato il match tra Sonego e Rublev

Programma odierno annullato, tutto rinviato a domani agli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento a Roma. Piove sulla Capitale, dunque gli organizzatori hanno deciso di far slittare a sabato sia la sfida interrotta nel corso del secondo set tra Djokovic e Tsitsipas, che quella tra Sonego e Rublev. Le previsioni meteo prevedono su Roma piogge consistenti fino alle 22, ora del coprifuoco, per questo motivo le due gare sono state rinviate alla mattinata di domani, con l’obiettivo di dare la possibilità ai giocatori di recuperare in vista delle semifinali in programma nel pomeriggio.