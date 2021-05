Internazionali d’Italia, Marco Cecchinato distrugge la FIT sui social: “che belle le prese per il culo”

Esplode la polemica in vista degli Internazionali d’Italia, in programma al Foro Italico di Roma dall’8 al 16 maggio. Marco Cecchinato non le ha mandate a dire alla Federazione Italiana di Tennis, che non gli ha concesso la wild card per accedere al tabellone principale del torneo, preferendo assegnarla a Gianluca Mager. Una scelta che obbligherà il tennista siciliano a giocare le qualificazioni per staccare un posto nel main draw, situazione che lo ha spinto a sfogarsi sui propri canali social: “evidentemente non è bastato fare il bravo bimbo per meritarmi la caramella. Che belle le prese per il culo“.

Rinunce

Non è scontato che Marco Cecchinato debba giocare le qualificazioni per accedere al tabellone principale del Masters 1000 di Roma, l’azzurro infatti potrebbe entrarvi di diritto nel caso in cui ci fossero almeno quattro rinunce. A quel punto, il suo posto nelle qualificazioni verrebbe attribuito ad un altro tennista, presumibilmente italiano. Se Cecchinato mastica amaro, Gianluca Mager sorride per la decisione della FIT, che ha deciso di premiare il giocatore ligure, protagonista quest’anno di una stagione positiva.