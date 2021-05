Internazionali d’Italia, Paire non si smentisce mai: contesta un punto e fa le foto al segno sul campo [VIDEO]

Benoit Paire non si smentisce mai e, anche agli Internazionali d’Italia, riesce nell’intento di far parlare di sé per questioni extra-sportive. Il giocatore francese perde al primo turno contro Stefano Travaglia ma si infuria per una chiamata del giudice di linea, contestando la chiamata anche dopo la sconfitta. Il transalpino infatti resta da solo sul terreno di gioco e fa le foto al segno della pallina sul campo, con l’intento probabilmente di postarla poi sui social.

La partita

Un comportamento giunto al termine di una partita dominata da Stefano Travaglia, capace di portare a casa la vittoria con il punteggio di 6-4, 6-3 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Una prestazione perfetta quella dell’azzurro, che riesce così a staccare il pass per il secondo turno degli Internazionali d’Italia dove affronterà il vincente del match tra Shapovalov e Majchrzak in programma domani.