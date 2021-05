Festa Ducati a Jerez! Miller e Bagnaia tingono di rosso il podio spagnolo, che capolavoro di Morbidelli

Brilla la Ducati a Jerez de la Frontera! Una splendida doppietta oggi nel Gp di Spagna, con Jack Miller e Pecco Bagnaia che hanno chiuso rispettivamente al primo e secondo tempo la gara di questo pomeriggio. Interrotto il dominio Yamaha a Jerez, dopo la vittoria di Vinales all’esordio stagionale e i due successi consecutivi di Fabio Quartararo.

Jack Miller porta la moto italiana sul gradino più alto del podio, seguito dal suo compagno di squadra Pecco Bagnaia: impossibile trattenere la gioia ai box Ducati, abbracci e salti di gioia tra Tardozzi e Dall’Igna per lo splendido risultato ottenuto.

Benissimo Franco Morbidelli! E’ stato il pilota italo-brasiliano il miglior pilota Yamaha, nonostante la sua tanto ‘chiacchierata’ moto, un passo indietro rispetto a quelle dei suoi colleghi di team. Il podio di Jerez parla dunque italiano, con una doppietta di moto italiane e una doppietta di piloti italiani, Bagnaia-Morbidelli, al secondo e terzo posto.

Solo 7° Vinales, ancora più lontano invece Quartararo, che ha avuto problemi ad un braccio destro, 13°. E’ riuscito a chiudere in top 10 invece Marc Marquez, nono. 17° invece Valentino Rossi.

Le parole della top-3

Miller: “ho cercato di fare tutto quello che potevo, ho fatto tanti giri da solo nel fine settimana, sapevo che avevo un buon ritmo. Alla fine si sono riavvicinati, sono riuscito a tenere un po’ di distanza e alla fine ho dovuto gestire, gli ultimi 7/8 giri, i più lunghi della mia carriera. E’ indescrivibile quello che provo adesso, mi sento sovrastato dalle emozioni, vorrei tanto che i miei genitori fossero qui a festeggiare con me! Voglio ringraziare tutti per il sostegno che mi hanno dato“.

Bagnaia: “sono felice, ho usato una strategia che ha funzionato in termini di risultato finale ma all’inizio sono stato un po’ troppo lento, ho cercato di gestire le gomme, sono stato un po’ calmo all’inizio ma ho perso tempo e quando ho cercato di spingere ho iniziato ad avere qualche problema, ma sono contento, sono davanti al campionato e questa è una pista molto difficile per noi quindi una doppietta è un bellissimo risultato, meglio della seconda posizione di portimao e adesso ci avviciniamo a dei tracciati più favorevoli per noi“.

Morbidelli: “ho dato più del massimo, ho rischiato tanto ma alla fine sono stato premiato con questo podio, che ha il sapore davvero di una vittoria, considerando dove siamo adesso“.