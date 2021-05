Internazionali d’Italia 2021, tanti italiani in campo oggi: il programma completo dei match

Sono iniziati gli Internazionali d’Italia. Al Foro Italico di Roma va di scena il quarto Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 2.082.960 euro. Tantissime le partite in programma per la giornata di oggi, così come tanti saranno gli italiani a scendere in campo.

Stefano Travaglia sta già sfidando Benoit Paire, nel match valido per il primo turno, iniziato alle 10 di questa mattina, sul Grand Stand. Terminata la sfida tra il marchigiano numero 69 del ranking 69 ed il francese, sullo stesso campo andrà in scena la sfida tra Fognini e Nishikori.

In campo oggi anche Jannik Sinner, nell’attesissima sfida contro Ugo Humbert: i due giovanissimi regaleranno spettacolo puro in campo oggi a Roma.

Per l’Italia scenderà in campo ancora Mager, che sfida l’australianoDe Minaur, mentre nel secondo pomeriggio toccherà a Lorenzo Musetti provare a far bene in territorio italiano, contro il polacco Hurkacz, recente vincitore del Masters 1000 di Miami, nelle finale contro Sinner.

Per quanto riguarda le donne, oggi è il turno di Camila Giorgi, che esordisce nel tabellone Wta contro la spagnola Sara Sorribes Tormo.

Il programma della giornata di oggi agli Internazionali d’Italia 2021

Torneo maschile

Shapovalov-Ruud, rinviata: Ruud ritirato

Pella-Fucsovics, rinviata: Pella ritirato

10.00 Evans-Fritz

10.00 Nishioka-Fucsovics

10.00 Travaglia-Paire

11.30 Kecmanovic-Karatsev

11.30 Nishikori-Fognini

13.00 Harris-Garin

13.00 Humbert-Sinner

13.00 Khachanov-Delbonis

14.30 Dellien-Mannarino

14.30 Mager-De Minaur

16.00 Bedene-Stuff

16.00 Cilic-Bublik

19.00 Hurkacz-Musetti

Torneo femminile

Pliskova-Venus Williams, rinviata: Venus Williams ritirata

10.00 Putintseva-Gauff

10.00 Martic-Rogers

10.00 Sevastva-Teichmann

11.30 Brady-Zhang

11.30 Kostyuk-Alexandrova

11.30 Linette-Kvitova

11.35 Wang-Anisimova

13.00 Riske-Swiatek

13.05 Kasatkina-Pegula

14.30 Sakkari-Hercog

14.35 McHale-Zvonareva

18.00 Sorribes Tormo-Giorgi