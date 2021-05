I piloti della Formula 1 sono tornati in pista a Portimao per la terza ed ultima sessione di prove libere in vista delle qualifiche di questo pomeriggio che decreteranno la griglia di partenza del Gp del Portogallo. Il più veloce nelle FP3 in Portogallo è stato Max Verstappen, seguito dalle Mercedes di Hamilton e Bottas. Quarto Perez con la Red Bull. Sesto e settimo invece rispettivamente Leclerc e Sainz. In fondo alla classifica dei tempi invece Vettel, solo 18°.