Giro d’Italia, i ciclisti in fuga fermati dal passaggio di un treno: il regolamento parla chiaro, si tratta di un ‘incidente di gara’

E’ in corso la decima tappa del Giro d’Italia e, in attesa di scoprire chi vincerà sul traguardo di Foligno, non sono mancati i colpi di scena. Tra questi, un’interruzione per… passaggio del treno. Il gruppetto in fuga, infatti, si è dovuto fermare davanti ai cancelli del passaggio a livello a causa di un treno in transito. Una sosta molto breve, che ha consentito ai ciclisti in fuga di ripartire abbastanza presto.

Ma come funziona in questi casi? Vengono congelati i tempi o si tratta di incidente di gara? A risolvere questi dubbi ci pensa il regolamento ufficiale, che spiega cosa accade in differenti circostanze:

1. Uno o più corridori che si sono staccati dal gruppo vengono fermati da un passaggio a livello ma i cancelli si aprono prima che il gruppo lo raggiunga. Non sarà intrapresa alcuna azione e il passaggio a livello chiuso sarà considerato un semplice incidente di gara.

2. Uno o più corridori con più di 30 secondi di anticipo sul gruppo vengono fermati da un passaggio a livello e il resto del gruppo li raggiunge mentre i cancelli sono ancora chiusi. In questo caso la corsa dovrà essere neutralizzata e ripresa con gli stessi distacchi, una volta che i veicoli ufficiali che precedono la gara sono passati. Se il vantaggio è inferiore a 30 secondi, il passaggio a livello chiuso può essere considerato un mero incidente di gara

3. Se uno o più corridori in testa superano l’attraversamento prima che i cancelli si chiudano e il resto dei corridori sia bloccato, non sarà intrapresa alcuna azione e il passaggio a livello chiuso sarà considerato un incidente di gara.

4. Se un gruppo di corridori viene diviso in due gruppi in seguito alla chiusura di un passaggio a livello, il primo gruppo sarà rallentato o fermato per consentire ai corridori in ritardo di tornare al primo gruppo

5. Ogni altra situazione sarà risolta dai commissari

Il caso di oggi, dunque, rientra quindi nella legge numero 1 ed è da considerarsi incidente di gara.