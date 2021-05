La bolla anti-Covid messa su dagli organizzatori del Giro d’Italia 2021 regge alla grande fino a questo momento, considerando i risultati dei tamponi effettuati nel primo giorno di riposo. Nessun test positivo sui 600 svolti nelle ultime ore, un risultato sensazionale che tuttavia non deve far abbassare la guardia.

Il comunicato

Questa la nota congiunta di RCS Sport e UCI relativamente ai tamponi effettuati il 17 maggio: ‘In conformità con il protocollo sanitario del Giro d’Italia, sviluppato in accordo con le ‘Regole per l’organizzazione e la partecipazione ad eventi di ciclismo su strada nel contesto della pandemia di coronavirus’ dell’UCI (Union Cycliste Internationale) e in linea con le misure di contenimento dettate dal Ministero della Salute della Repubblica italiana, tutte le squadre (corridori e staff) sono state sottoposte ai test PCR il 17 maggio.

Sono stati effettuati 600 test: