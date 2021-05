Si chiude nel modo peggiore possibile il Giro d’Italia per Alessandro De Marchi, protagonista di una terribile caduta che lo ha costretto ad abbandonare la Corsa Rosa. Il corridore friulano, riuscito a vestire la Maglia Rosa per due giorni in questa edizione, è caduto nel corso della dodicesima tappa insieme al belga Gooseens, venendo immediatamente assistito dai sanitari. Messo in sicurezza e caricato in ambulanza, De Marchi è stato trasportato in ospedale per i primi accertamenti. Stando a quanto riferito dal direttore del Giro, Mauro Vegni, il corridore dell’Israel Start-Up Nation pare abbia riportato un trauma toracico con la sospetta frattura della clavicola.

Unfortunately, De Marchi crashed out of the race. Dema is conscious, but cannot continue the #Giro. We will update once we have more information. pic.twitter.com/r2CgfKulYw — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@TeamIsraelSUN) May 20, 2021