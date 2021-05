Cosa è successo a Quartararo? Fabio dolorante ed in lacrime a Jerez [VIDEO]

E’ terminato nel segno della Ducati e dell’Italia il Gp di Spagna: a Jerez de la Frontera il Team di Borgo Panigale ha ottenuto una fantastica doppietta, con l’australiano Miller sul gradino più alto del podio, seguito dal compagno Pecco Bagnaia, nuovo leader della classifica piloti.

Un podio reso ancora più italiano dal terzo posto importantissimo di Franco Morbidelli, miglior pilota Yamaha a Jerez, dopo il dominio nelle tre gare precedenti. Ma cosa è successo a Quartararo? Partito dalla pole position, il francese del team ufficiale Yamaha ha chiuso la sua gara con un amaro 13° tempo che gli costa la perdita della leadership nella classifica piloti.

Alla fine della gara è stato mandato in onda un on board dalla moto di Quartararo, nel quale il francese si è mostrato dolorante ed in lacrime. Il pilota Yamaha si teneva il braccio destro, dove qualche anno fa è stato operato per sindrome compartimentale. Non è chiaro ancora a cosa sia dovuto il dolore di Quartararo, ma è certo che è stato quello a fargli perdere terreno.