Un Kun per Messi, il Barcellona ufficializza l’arrivo di Aguero: clausola monstre per l’argentino

Mancava solo l’ufficialità e adesso è arrivata anche quella: Sergio Aguero è un nuovo giocatore del Barcellona. Il Kun ha firmato un contratto biennale con il club blaugrana, che ha inserito nell’accordo anche una clausola di risoluzione dal valore di 100 milioni di euro.

Una mossa, quella del Barcellona, compiuta non solo per rinforzare la rosa ma anche per convincere Lionel Messi a rimanere in Catalogna, dal momento che il Kun è molto amico della Pulce. Nel tardo pomeriggio di oggi, Aguero verrà presentato alla stampa alle ore 19, subito dopo la sessione fotografica in programma al Camp Nou.