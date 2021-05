Giro d’Italia 2021, Egan Bernal distrugge i rivali a Cortina: la classifica generale dopo la 16ª tappa

Egan Bernal è sempre più il dominatore del Giro d’Italia 2021, il corridore della Ineos legittima la sua Maglia Rosa vincendo la sedicesima tappa, un vero e proprio trionfo che gli permette di allungare su tutti i propri rivali.

Il colombiano taglia in solitaria il traguardo di Cortina D’Ampezzo e mette una seria ipoteca su questa Corsa Rosa, lasciando solo le briciole ai suoi inseguitori. In classifica generale adesso Bernal comanda con 2’24” su Damiano Caruso oggi terzo al traguardo, mentre Hugh Carty completa il podio con un gap di 3’40” dalla Maglia Rosa. Quarta posizione per Vlasov, seguito da Giulio Ciccone e Romain Bardet. Gran balzo infine per Joao Almeida, che arpiona la top-ten alle spalle di Martinez e Foss.