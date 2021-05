Giro d’Italia 2021, Egan Bernal fa il vuoto dietro di sé: la classifica generale dopo la 14ª tappa

La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2021 sorride ancora una volta a Egan Bernal, lanciatissimo verso la vittoria di questa edizione della Corsa Rosa.

Il corridore della Ineos guadagna su tutti i diretti rivali in cima allo Zoncolan, aumentando il suo vantaggio su Simon Yates, secondo in classifica, a più di un minuto e mezzo. Damiano Caruso resta in terza posizione ma si allontana a 1’51”, tenendo alle proprie spalle Vlasov per soli sei secondi. Tutti gli altri viaggiano con un distacco superiore ai due minuti, con Evenepoel ormai fuori dai giochi essendo ottavo a 3’52” da Egan Bernal.