Quanti soldi hanno guadagnato gli atleti nel 2020? La classifica di Forbes, McGregor beffa Messi e Ronaldo

Conor McGregor saldamente al comando, con Lionel Messi e Cristiano Ronaldo a inseguire. E’ questa la top-three della classifica di Forbes relativa agli atleti più pagati nell’ultimo anno, ovvero nell’arco di tempo compreso tra gennaio 2020 e gennaio 2021.

In questi dodici mesi, il fighter irlandese ha intascato la bellezza di 180 milioni di dollari (150 milioni di euro), trascorrendo sull’ottagono più o meno tre minuti totalizzati nei due match combattuti contro ‘Cowboy’ Cerrone e Dustin Poirier. Una fortuna quella di ‘The Notorious’ raccolta grazie ad una esorbitante vendita, ovvero quella del suo brand di whisky Proper no. twelwe al colosso degli alcolici Proximo Spirits, arrivato a sborsare circa 150 milioni. Quasi la totalità dei 180 intascati nel 2020, completati dagli incassi derivanti da altri sponsor e dai proventi della sua attività di fighter.

Gli inseguitori

Alle spalle di Conor McGregor ecco Lionel Messi, capace di portare a casa nel 2020 ben 130 milioni di dollari tra contratto con il Barcellona (97) e partnership con Adidas e altri sponsor che gli fruttano il resto del malloppo (33 milioni). Si ferma invece a 120 miliardi di guadagni Cristiano Ronaldo, di cui 70 provenienti dall’accordo con la Juventus e i restanti 50 da Nike, aziende di moda, accessori, hotel e palestre. Quarto posto invece per la star della NFL Dak Prescott, ai piedi del podio con i suoi 107,5 milioni di dollari intascati grazie al super contratto firmato con i Dallas Cowboys. Nella top-ten anche LeBron James, Neymar, Federer, Hamilton, Brady e Durant.

Un miliardo di dollari

Un elemento lascia di stucco nel leggere la classifica di Forbes degli atleti più pagati del 2020, tutti insieme hanno intascato la bellezza di 1,05 miliardi di dollari (870 milioni di euro), una somma inferiore solamente a quella relativa al 2008 (1,06). In quella top-ten c’era anche Floyd Mayweather, entrato in graduatoria grazie al pay-per-view contro lo stesso McGregor. A sorprendere è senza dubbio l’incremento del 28% rispetto al 2019, nonostante l’anno scorso sia stato pesantemente condizionato dal Covid-19. I Paperoni dello Sport non sembra abbiano dunque risentito della crisi, anzi pare l’abbiano sfruttata per riempirsi ancora di più le tasche.

La top-ten degli atleti più pagati nel 2020