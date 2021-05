Khaby Lame, il re italiano di TikTok che sfida Zuckerberg e tifa Juventus

Su TikTok è famoso da un po’ di tempo ormai, ma nell’ultimo mese su Instagram i follower sono cresciuti in maniera davvero incredibile, tanto da consentirgli di superare il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg e sfidarlo sui social fino ad ottenere un suo commento con un like.

Stiamo parlando di Khaby Lame, re italiano di TikTok con ben 52 milioni di follower, che anche su Instagram sta riscuotendo un grande successo, arrivando nell’ultimo mese a raggiungere quota 12,7 milioni di follower.

Chi è Khaby Lame

Il suo vero nome è Khabane Lame, in arte Khaby, ha 21 anni ed è la nuova star dei social. Nato in Senegal il 9 marzo 2000, Khaby vive a Chivasso da quando aveva un anno, per questo è e si sente italiano a tutti gli effetti, senza dimenticare le sue origini.

La storia di Khaby Lame

Il giovane Khaby, prima di diventare un TikToker famoso, lavorara in un’officina, ma l’arrivo del Covid ha costretto i proprietari a lasciarlo a casa. “Quella che all’inizio pensavo fosse una tragedia si è rivelata la mia più grande fortuna, perchè se avessi continuato a lavorare non avrei mai aperto il profilo“, ha raccontato Khaby a Chi.

Il giovane torinese ha infatti deciso di buttarsi in questa nuova avventura social dopo essere rimasto senza lavoro e piano piano ha capito che i suoi video piacevano alle persone e che facevano ridere. Video semplici, brevi, video ‘muti’, nei quali Khaby non parla quasi mai e dove il ragazzo smentisce alcuni video che mostrano come fare cose semplici in modi però contorti, inutili e con procedimenti lunghi. C’è chi taglia una banana con tanti passaggi, con l’aiuto di un coltello, lasciando tanta parte del frutto attaccato alla buccia, Khaby, con la sua semplicità, sbuccia normalmente una banana, come tutti sappiamo fare, mostrando come sia più facile, pratico e veloce. Questo è solo un esempio dei tanti video che Khaby pubblica ogni giorno e che in pochissimo tempo lo hanno fatto diventare famosissimo!

In un anno, infatti, Khaby è diventato l’italiano col maggior numero di followers su TikTok e nell’ultimo mese ha visto un boom di nuovi seguaci anche su Instagram, con oltre 20 milioni di nuovi follower in sole 3 settimane, che gli ha permesso di entrare nella top 100 mondiale.

Adesso Khaby non ha intenzione di fermarsi ai social: il su sogno è quello di fare l’attore comico, vuole studiare recitazione e intanto impara l’inglese. “Proprio in questi giorni sto decidendo insieme alla mia agenzia (The Akkademia, ndr) su quali format puntare per diversificare i contenuti. In ogni caso mi piacerebbe misurarmi anche con altre piattaforme come Twitch e YouTube“, ha raccontato al Corriere.

Dalle case popolari, alle case di tutto il mondo: “la maggior parte delle persone trova brutto rivelare che ci vive, invece per me sono un luogo a cui devo tutto. Mi hanno insegnato l’educazione e permesso di coltivare molti legami. Penso per esempio agli amici con cui sono cresciuto giocando a calcio al parchetto. Una vera passione. Ecco: attraverso TikTok sarebbe per me un sogno riuscire un giorno ad aiutarli, oltre naturalmente alla mia famiglia. Proprio come me, entrambi i miei genitori non si aspettavano tutto questo e sono felicissimi. Spero di continuare così”.

La passione per il calcio

Khaby è un grande appassionato di calcio! In tanti hanno notato nei suoi video che nella parete della sua camera è appesa una bandiera della Juventus e spesso indossa una giacca della Nazionale italiana. Ieri, inoltre, dopo aver realizzato uno dei suoi video con Alessandro Del Piero (“Da idolo a zio è un attimo”), ha assistito alla finale di Coppa Italia tra la Juventus e l’Atalanta, vinta dalla sua squadra del cuore. Khaby ha avuto la fortuna di sedere tra tanti ex stelle del calcio italiano come Del Piero, Toni e Matri. Una serata davvero speciale. Siamo sicuri che sentiremo ancora parlare di Khaby Lame.