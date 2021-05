Chi è Andrea Arcangeli? L’attore che interpreta Roberto Baggio nel film “Il Divin Codino”

Dopo la serie televisiva dedicata a Totti, “Speravo de morì prima”, arriva su Netflix un nuovo film ispirato ad un grande campione del calcio italiano: “Il Divin Codino”.

Il film è, ovviamente, dedicato a Roberto Baggio e racconterà il calciatore a 360 gradi, dal desiderio di rendere felice il padre alla forza di rialzarsi dopo momenti davvero difficili. In questo film c’è un focus particolare sulla storia di Baggio in Nazionale, nonostante l’ex calciatore abbia vestito diverse maglie. “Lavorando su un film, quindi con un tempo limitato, abbiamo voluto raccontare l’amore di Baggio per la maglia azzurra. Ci siamo focalizzati su ciò che ha fatto per indossarla e ciò che ha regalato al mondo indossandola”, queste le parole della sceneggiatrice Ludovica Rampoldi.

Il film è disponibile su Netflix dalle 9 di questa mattina e ad interpretare Roberto Baggio è Andrea Arcangeli.

Chi è il giovane attore che interpreta Baggio

Classe ’93, Andrea Arcangeli, figlio di padre tipografo e madre insegnante, è nato a Pescara, dove ha frequentato prima il Liceo Artistico e successivamente la scuola di recitazione S.M.O. con master di recitazione. Dal 2009 al 2014 Andrea è diretto al teatro da Giampiero Mancini, e nel 2012 ottiene il suo primo ruolo televisivo in “Benvenuti a tavola – Nord vs Sud”. Decide allora di trasferirsi a Roma per studiare Arti e scienze dello spettacolo alla Sapienza e l’anno successivo interpreta Benvolio nella miniserie internazionale Romeo e Giulietta.

Nel 2014 e 2015 torna sul piccolo schermo nel ruolo di Michele Tremola, nella serie tv italiana Fuoriclasse, dove interpreta il ruolo del figlio di Luciana Littizzetto e Neri Marcorè e contemporaneamente fa il suo esordio nel mondo cinematografico, col suo primo ruolo in “Tempo instabile con probabili schiarite”. Dopo aver preso parte anche a “Il Paradiso delle Signore”, Andrea Arcangeli ottiene il suo primo lavoro da protagonista assoluto in “The Startup”. Nel 2018 è stato protagonista della serie Tv Aldo Moro-Il Professore.

Amante della musica e degli sport, Andrea Arcangeli pratica nuoto, atletica, calcio, pallacanestro, snowboard e sci, suona la batterie e gli piace immprovvisarsi dj. Sulla sua vita si sa ben poco, ma in molti ricordano la sua storia d’amore con l’attrice Matilda De Angelis.