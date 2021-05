Incubo Jerez per Marquez: caduta anche nel warm up, distrutta la moto

Dopo il rientro alle gare a Portimao, dove Marquez aveva sorpreso tutti per il buon weekend di gara disputato, il fine settimana di Jerez non si sta rivelando troppo semplice per l’8 volte campione del mondo.

Lo spagnolo della Honda è stato infatti protagonista di una brutta caduta ieri, nelle Fp3 del Gp di Spagna, dopo aver ammesso che mentalmente non è stato facile ripassare dalla curva della caduta dello scorso anno. Dopo una serie di accertamenti che hanno escluso conseguenze importanti, Marquez è tornato in pista per le Fp4 e le qualifiche di Jerez, ma questa mattina un nuovo episodio ha scosso il pilota spagnolo.

Marquez è infatti stato protagonista di una brutta scivolata anche nel warm up di questa mattina. Per il pilota, fortunatamente, nessuna conseguenza, ma la sua moto è andata completamente distrutta.