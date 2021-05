Il bus del Chelsea bloccato fuori dallo stadio dell’Aston Villa: gli steward stavano… mangiando il gelato

La Premier League del Chelsea si è chiusa con una sconfitta indolore contro l’Aston Villa, un ko che ha comunque permesso ai Blues di centrare la qualificazione alla prossima Champions League grazie al concomitante ko del Leicester contro il Tottenham.

Un sospiro di sollievo per Tuchel, apparso letteralmente infuriato nella serata del Villa Park non solo per la prestazione della squadra, ma anche per quanto accaduto durante l’arrivo allo stadio. Il Daily Mail infatti ha rivelato come il bus del Chelsea abbia atteso un quarto d’ora per varcare i cancelli, chiedendo dunque uno slittamento della gara che non è arrivato per garantire la contemporaneità.

Cosa è accaduto?

Secondo il tabloid britannico, pare che il bus del Chelsea sia rimasto all’esterno del Villa Park perché gli steward addetti all’apertura del cancello fossero intenti a… mangiare un gelato. Una tesi smentita dall’Aston Villa, che ha attribuito il ritardo al traffico e all’afflusso del pubblico allo stadio, ma i media britannici hanno rilanciato la notizia del gelato. Per questo motivo è nato l’Ice Cream-gate per i tabloid, una situazione grottesca costata forse la sconfitta al Chelsea ma non la qualificazione in Champions.