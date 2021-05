“La prima ‘manina & pugnetto’ non si scorda mai”, Bebe Vio e la dolce lezione al piccolo Domenico [VIDEO]

Immagini dolci e al tempo stesso tenerissime, che confermano se ancora ce ne fosse bisogno la bontà d’animo di Bebe Vio, campionessa non solo in pedana ma anche nella vita.

La pluridecorata schermitrice azzurra ha postato sui propri canali social un video in cui insegna al piccolo Domenico come utilizzare una ‘protesi mioelettrica‘, la medesima che lei utilizza durante tutte le sue giornate. Nel corso della dimostrazione, il piccolo fan di Bebe Vio è parso ammaliato dalla spiegazione dell’azzurra, al punto da riuscire in poco tempo a utilizzare le funzioni base della sua nuova protesi, che gli permetterà di afferrare gli oggetti e svolgere i normali gesti quotidiani.

Le parole di Bebe Vio

L’atleta paralimpica ha postato sui propri social il video dell’incontro con Domenico, accompagnandolo con parole al tempo stesso dolci e commoventi: “la prima ‘manina & pugnetto’ non si scorda mai. Mi rivedo nei gesti e negli occhi di Domenico, al suo primo approccio con una protesi mioelettrica. Mi emoziona vederlo provare, ancora inconsapevole della forza che saprà tirare fuori“. Un’altra vittoria per Bebe Vio, ma questa volta non sulla pedana con il fioretto in mano, bensì nella vita di tutti i giorni dove dimostra spesso e volentieri di avere sempre una marcia in più, sotto tutti i punti di vista.