La WWE® (NYSE: WWE) ha annunciato oggi che la cantautrice nominata ai Grammy® Bebe Rexha canterà “America the Beautiful“, dando il via a WrestleMania, sabato 10 aprile al Raymond James Stadium di Tampa Bay e in streaming live sul WWE Network. “Sono entusiasta di cantare ‘America the Beautiful’ alla WrestleMania di quest’anno” ha detto Bebe Rexha. “Far parte del più grande evento dell’anno della WWE è un onore e non vedo l’ora di esibirmi per i fan di tutto il mondo“.

Le parole di Neil Lawi

“La WWE ha una storia radicata nell’integrazione della musica in tutti gli aspetti del nostro marchio e nella collaborazione con alcuni degli artisti più celebri al mondo intorno a WrestleMania” ha affermato Neil Lawi, Senior Vice President e General Manager, WWE Music Group. “Quest’anno Bebe Rexha si unirà a molti gruppi musicali di fama mondiale che hanno eseguito ‘America the Beautiful’ a WrestleMania, mentre non vediamo l’ora che inizi quella notte, uno degli spettacoli annuali della cultura pop della WWE“.

Chi è Bebe Rexha

Bebe Rexha è un’artista che vende in tutto il mondo, due volte nominata ai Grammy. Il suo attuale singolo, “Sacrifice”, ha conquistato oltre 20 milioni di stream e oltre 7 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il suo successo in vetta alle classifiche “Meant to Be” con Florida Georgia Line è certificato RIAA come Disco di Diamante e detiene il primo posto nella classifica Billboard Hot Country Songs per un record di 50 settimane consecutive, il regno più lungo di sempre per un’artista donna. Bebe Rexha ha rivendicato la scrittura in qualità di autrice della canzone certificata 6x Disco di Platino “The Monster”, un successo globale per Eminem e Rhianna. Nel 2020, ha accumulato quasi 4 miliardi di visualizzazioni di YouTube e oltre 12 miliardi di stream e conteggi globali totali. L’evento più importante dell’anno per i fan della WWE, WrestleMania, si svolgerà sabato 10 e domenica 11 aprile al Raymond James Stadium di Tampa Bay, e sarà trasmessa in diretta sul WWE Network.