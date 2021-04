Caso Suarez, pubblicato il video integrale dell’esame del calciatore uruguaiano: “bambino porta cocomera”

Il web è in subbuglio: è stato pubblicato il video integrale dell’esame farsa di Luis Suarez per la conoscenza dell’italiano. “Mi chiamo Luis… sono nato in Uruguay… sono sposato con mia moglie da dieci anni… ho tre figli… sono calciatore professionista“, questa la presentazione dell’uruguaiano, nell’esame sostenuto all’Universita’ per Stranieri di Perugia.

Durante le indagini condotte dalla procura del capoluogo umbro, è stato trovato il video integrale dell’esame sostenuto da Suarez, ripreso da una microtelecamera all’interno della stanza nella quale il calciatore è stato ‘interrogato’, che è stato depositato tra gli atti.

Suarez, ripreso di spalle, in shorts, magliettina bianca e scarpe da tennis, ha salutato gli esaminatori così: “Ciao, tutto bene?“. “Possiamo cominciare l’esame”, ha affermato successivamente uno dei due esaminator. Suarez quindi si presenta, e successivamente risponde alle altre domande degli esaminatori: “da quanto tempo gioca con il Barcellona? E nel tempo libero cosa le piace fare?“.

Quando poi gli esaminatori gli hanno chiesto di descrivere delle immagini, Suarez ha risposto: “Bambino porta cocomera… cocomero… perperoni… frutta e verdura con il carrello. In questa immagine sono una mamma e un bambino che fa i compiti”.