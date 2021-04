Ilaria Debertolis dice basta. La 32enne poliziotta trentina di Primero ha annunciato attraverso la sua pagina Instagram di concludere la sua avventura agonistica. “Dopo tanti anni da atleta è arrivato il momento di appendere gli ‘sci al chiodo’ e chiudere questo capitolo della mia vita – ha scritto la sciatrice italiana – lo sci di fondo è uno sport meraviglioso, mi ha insegnato tanto e mi ha fatto diventare la persona che sono oggi. Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in me e che mi hanno sostenuta in tutti questi anni. Adesso si apre un nuovo capitolo“. In carriera, Ilaria Debertolis ha preso parte a cinque Mondiali e due Olimpiadi. Il suo esordio in Coppa del Mondo è avvenuto a Davos nel dicembre 2011, in carriera vanta due piazzamenti nella top-ten a Davos (8ª e 10ª) nella stagione 2016/17.

