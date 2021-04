WrestleMania 37, più di 25 mila spettatori a Tampa Bay: vittoria per Bobby Lashley e Bianca Belair, i risultati

Bianca Belair è la nuova SmackDown Women’s Champion. La vincitrice della Royal Rumble 2021 si ripete a WrestleMania 37, battendo Sasha Banks nel Main Event della prima serata. Alla “Est of the WWE” serve la sua K.O.D. per superare la Boss e prendersi per la prima volta il tanto ambito titolo.

Tutto questo di fronte al tripudio di 25.675 spettatori al Raymond James Stadium di Tampa Bay (Florida), con il WWE Universe nuovamente presente a un live event 13 mesi dopo l’ultima volta e in occasione del Grandaddy of Them All. Per la presenza del pubblico all’interno dello stadio, in ottemperanza delle linee guida delle autorità locali, la WWE ha seguito tutti i protocolli di sicurezza, come la misurazione della temperatura, accurati screening, il distanziamento sociale, l’uso obbligatorio delle mascherine protettive e la sanificazione di tutti gli ambienti. La seconda serata di WrestleMania 37 è prevista per stanotte alle ore 2 sul WWE Network (kick-off un’ora prima dell’inizio del pay-per-view).

Prima di iniziare la kermesse è arrivato il saluto al pubblico del chairman Vince McMahon, sul palco insieme a tutti i protagonisti del ring: “Settimana dopo settimana, mese dopo mese, siamo andati avanti sapendo che ci mancava la cosa più importante, tutti voi. E quindi, posso solo dirvi… Welcome to WrestleMania!”. Poi l’esibizione live di Bebe Rexha, che ha cantato “America The Beatiful”, aprendo ufficialmente la serata. A scaldare i motori ci pensano i due special host dello show, Hulk Hogan e Titus O’Neil, poco prima del match per il WWE Championship.

Bobby Lashley si conferma WWE Champion sconfiggendo Drew McIntyre, nel primo match di fronte al pubblico in 13 mesi. The Allmighty, anche grazie all’aiuto di MVP, prosegue nel suo regno da dominatore incontrastato di Raw.

Salti, voli e magie: Bad Bunny non è soltanto una megastar musicale, si dimostra anche un performer a tutto tondo. E così il portoricano, insieme a Daniel Priest, batte The Miz e John Morrison grazie a un risolutivo Crossbody proprio sull’ex WWE Champion.

Dopo 10 anni di carriera Cesaro non spreca l’opportunità nel suo primo match singolo a WrestleMania e batte Seth Rollins, dopo 23 Swings e la sua consueta Neutralizer. Un tripudio del pubblico per lo svizzero, che dopo l’incontro si commuove. La totale potenza di Braun Strowman permette al Monster Among Men di aggiudicarsi lo Steel Cage Match contro Shane McMahon.

I risultati di tutti i match

WWE Championship

Vincitore: Bobby Lashley (w. MVP) vs Drew McIntyre

One Contender for the Women’s Tag Team Championship – Tag Team Turmoil

Vincitrici: Natalya & Tamina vs Liv Morgan & Ruby Riott (The Riott Squad), Mandy Rose & Dana Brooke, Billie Kay & Carmella, Lana & Naomi

Single Match

Vincitore: Cesaro vs Seth Rollins

Raw Tag Team Championship

Vincitori: AJ Styles & Omos vs The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods)

Steel Cage Match

Vincitore: Braun Strowman vs Shane McMahon

Tag Team Match

Vincitori: Damien Priest & Bad Bunny vs The Miz & John Morrison

SmackDown Women’s Championship

Vincitrice: Bianca Belair vs Sasha Banks

Il programma della Night 2

United States Championship

Riddle vs Sheamus

Intercontinental Championship

Big E vs Apollo Crews

Women’s Tag Team Championship

Nia Jax & Shayna Baszler vs Natalya & Tamina

Single Match

“The Fiend” Bray Wyatt (w. Alexa Bliss) vs Randy Orton

Single Match

Kevin Owens vs Sami Zayn (w. Logan Paul)

Raw Women’s Championship

Asuka vs Rhea Ripley

WWE Universal Championship

Roman Reigns (w. Paul Heyman) vs Edge vs Daniel Bryan