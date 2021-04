Roman Reigns infiamma la ‘Night 2’ di WrestleMania 37, Alexa Bliss ‘tradisce’ Wyatt: che delusione per Asuka

Cala il sipario su WrestleMania 37, evento da mille e una notte che ha fatto registrare il tutto esaurito nelle due serate tenutesi al Raymond James Stadium di Tampa Bay (Florida). Così come accaduto nella ‘Night 1’, anche nella ‘Night 2’ sono stati 25.675 i tifosi che si sono goduti lo spettacolo, portando il computo totale delle due serate a oltre 50mila fan complessivi. Un successo di pubblico per un evento epocale, impreziosito dalla presenza di Bebe Rexha nella prima serata e di Ashland Craft nella seconda con “America The Beautiful”, seguita esibizione seguita nel corso dell’evento da quelle di Wave e Ash Costello avvenute in occasione degli ingressi di Big E e Rhea Ripley.

Roman Reigns vs Edge vs Daniel Bryan

Il protagonista di questa seconda serata non poteva che essere Roman Reigns, riuscito ad avere la meglio su Edge e Daniel Bryan nello scontro per il WWE Universal Championship. Una lotta senza esclusione di colpi, in cui l’Head of the Table ha beneficiato dell’aiuto del cugino Jey Uso, capace di distrarre un Edge involato verso la vittoria e consentire così a Roman Reigns di schienare i suoi rivali e difendere il titolo di Universal Champion. Un esito che ha confermato il pronostico della vigilia, ma che avrebbe potuto essere tremendamente diverso se sul ring non fosse arrivato Jey Uso, pronto ad aiutare il cugino nelle situazioni più complicate.

Rhea Ripley vs Asuka

La vittoria della nuova guardia sulla vecchia, questo è l’esito del confronto tra Rhea Ripley e Asuka, sfidatesi nella seconda notte di WrestleMania 37 per il Raw Women’s Championship. Match bellissimo e ricco di colpi di scena, conclusosi con la vittoria della giovane atleta australiana, giunta da poco nel main roster ma capace di prendersi già lo scettro di campionessa di Raw contro un mostro sacro come Asuka.

Randy Orton vs Bray Wyatt (w. Alexa Bliss)

Serata amara per Bray Wyatt, ma non soltanto per la sconfitta incassata contro Randy Orton. ‘The Fiend‘ infatti ha dovuto fare i conti con il presunto tradimento di Alexa Bliss, costatogli un pesante schienamento da parte del suo avversario mediante la classica RKO. Sorprendente l’epilogo dell’incontro, con Wyatt pronto a chiudere il match con la sua Sister Abigail, prima di essere distratto da Alexa a causa di un liquido nero comparso sulla sua fronte. Un episodio che ha piegato l’incontro a favore di Randy Orton, permettendogli di battere di nuovo Wyatt a WrestleMania come accaduto 4 anni fa.

Kevin Owens vs Sami Zayn (w. Logan Paul)

Tra i match più belli della seconda notte di WrestleMania 37, Kevin Owens vs Sami Zayn ha regalato davvero emozioni e infiniti colpi di scena. Sorprendente l’epilogo della sfida, con Sami vicino alla vittoria con il suo Helluva Kick, prima che la Stunner di Kevin Owens lo mettesse al tappeto per il 3 decisivo. Un colpo rifilato anche dopo il conteggio anche a Logan Paul, noto Youtuber (ed ex pugile) presente in qualità di ospite di Zayn.

I risultati degli altri match

La sfida per l’Intercontinental Championship ha regalato spettacolo, consegnando il titolo ad Apollo Crews, capace di battere Big E grazie all’intervento decisivo di Dabba Kato, wrestler rimasto per mesi lontano dalla luce dei riflettori. Molto coinvolgente anche la sfida per lo United States Championship, andato a Sheamus grazie al successo ottenuto contro Riddle. The Celtic Warrior ha conquistato così la cintura per la terza volta in carriera, stendendo il proprio avversario con un Brogue Kick volante. E’ rimasto invece nelle mani di Nia Jax & Shayna Baszler il Women’s Tag Team Championship, niente da fare dunque per le sfidanti Tamina e Natalya, costrette ad alzare bandiera bianca dopo la sottomissione di quest’ultima da parte di Shayna.

Tutti i risultati

Single Match – Vincitore: Randy Orton vs ‘The Fiend’ Bray Wyatt (w. Alexa Bliss)

Women’s Tag Team Championship – Vincitrici: Nia Jax & Shayna Baszler vs Natalya & Tamina

Single Match – Vincitore: Kevin Owens vs Sami Zayn (w. Logan Paul)

United States Championship – Vincitore: Sheamus vs Riddle

Intercontinental Championship – Nigerian Drum Fight – Vincitore: Apollo Crews vs Big E

Raw Women’s Championship – Vincitrice: Rhea Ripley vs Asuka

WWE Universal Championship – Vincitore: Roman Reigns (w. Paul Heyman) vs Edge vs Daniel Bryan