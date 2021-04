Fuochi d’artificio nelle FP1 di Imola, la top-3 divisa da 58 millesimi: partenza a razzo della Ferrari

Comincia col botto il week-end del GP di Imola, con ben tre piloti nel giro di poco più di 50 millesimi. Valori molti livellati in pista, con le due Mercedes e la Red Bull che ricominciano da dove avevano lasciato in Bahrain, ovvero davanti a tutti grazie ai rispettivi pacchetti aerodinamici. Valtteri Bottas precede Lewis Hamilton e Max Verstappen al termine della prima sessione di prove libere, con l’olandese privato del suo ultimo time-attack dalla bandiera rossa sventolata nel finale per l’incidente di Mazepin. Un tris d’assi al comando con la Ferrari che non molla, quarta con Charles Leclerc a poco più di due decimi dalla migliore prestazione della mattinata.

Ferrari in crescita

I primi segnali regalati dalla Ferrari in questo week-end del GP di Imola sono positivi, non solo per la quarta posizione di Charles Leclerc ma anche per la sesta di Carlos Sainz, riuscito a far segnare lo stesso tempo al millesimo di Pierre Gasly. Una prestazione convincente in vista delle Qualifiche di sabato e della gara di domenica, dove le due ‘Rosse‘ potrebbero davvero sorprendere grazie alle modifiche apportate alla vigilia sulle SF21. Un avvio di week-end in grande stile per Leclerc e Sainz, capaci non solo di avvicinarsi a Mercedes e Red Bull, ma anche di tenere dietro le dirette avversarie tra cui McLaren e Alpine. Insomma una FP1 positiva che regala i primi sorrisi nel box Ferrari, anche se per esultare è ancora piuttosto presto.