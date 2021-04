Sabato 10 aprile alle ore 21:00 il Real Madrid incontra il Barcellona per l’imperdibile Clásico in diretta dallo stadio ‘Alfredo Di Stefano‘ di Madrid. Uno dei match più attesi dagli appassionati di calcio e una sfida, quella tra i blancos e i blaugrana, sempre accesa. Ma questo è un Clásico di quelli che pesa, di quelli che possono diventare determinanti per il resto della stagione, considerando la classifica cortissima che vede tre squadre in tre punti. L’Atletico guida a quota 66, mentre Barça e Real seguono con 65 e 63 punti, dunque la sfida di sabato 10 aprile rappresenta un crocevia importantissimo per la stagione.

La probabile formazione di Zidane

Grandi assenze per Zinedine Zidane, che dovrà inventarsi nuovamente la difesa come avvenuto nel match di Champions League contro il Liverpool. Le assenze in serie di Sergio Ramos, Carvajal e Varane obbligheranno l’allenatore francese a schierare la coppia centrale formata da Nacho e Militao, con Lucas Vazquez e Mendy sugli esterni. Confermato il terzetto di centrocampo caratterizzato dalla presenza di Modric, Casemiro e Kroos mentre in attacco Benzema sarà supportato da Asensio e Vinicius.

La probabile formazione di Koeman

Buone notizie invece per Ronald Koeman, che recupera Gerard Piqué e Sergi Roberto, entrambi inseriti nella lista dei 23 convocati. Il difensore spagnolo non gioca dal 3 marzo, mentre Sergi Roberto addirittura dal 3 febbraio. Niente da fare invece per gli infortunati Ansu Fati, Coutinho e Neto che resteranno a Barcellona per proseguire il ciclo di terapie. Piqué non dovrebbe essere rischiato dall’inizio, dunque sarà de Jong a rivestire l’insolita veste di centrale e regista arretrato, con Mingueza e Lenglet ai suoi lati. In attacco Messi affiancherà Dembelé e Griezmann, con quest’ultimo divenuto papà per la terza volta in settimana.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Nacho, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius;

BARCELLONA (3-4-3): Ter Stegen; Mingueza, de Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi, Dembélé, Griezmann;

Dove vedere Real Madrid-Barcellona

Il match tra Real Madrid e Barcellona, valido per la 30ª giornata di Liga, è in programma sabato 10 aprile 2021 alle ore 21:00 allo stadio Alfredo Di Stefano. La sfida sarà visibile in esclusiva sull’app di DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento).