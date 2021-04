Pearl Yacht annuncia un nuovo messaggio pubblicitario e un configuratore di Yacht online

Pearl Yachts ha aggiornato il logo con un nuovo messaggio pubblicitario: Boutique Yacht Builder dal 1998. Il cantiere britannico ha anche lanciato un nuovo configuratore digitale per personalizzare il proprio Pearl 62.

Il cantiere navale britannico Pearl Yachts sta iniziando un nuovo capitolo, basandosi sull’identità unica che il marchio ha costruito negli ultimi 23 anni. La nuova linea pubblicitaria: Boutique Yacht Builder dal 1998, sta consolidando la reputazione di Pearl per l’attenzione ai dettagli e l’assistenza individuale al cliente, che i produttori di massa non possono eguagliare. Non avendo intenzione di produrre in serie, la magistrale combinazione degli ambiti design esterni di Bill Dixon con la zona giorno e i dettagli della cabina dell’incomparabile Kelly Hoppen MBE colloca Pearl Yachts come la più rara delle star del settore.

I produttori di yacht Atelier, come Pearl, si trovano nella posizione privilegiata per offrire caratteristiche innovative davanti al settore. Il nuovo Configuratore consente ai visitatori online di personalizzare il proprio Pearl 62 mentre prende forma davanti ai loro occhi. Gli interessati possono trovare questo entusiasmante strumento sulla pagina Pearl 62 di www.pearlyachts.com, che offre un’ampia gamma di personalizzazioni quali: motori; colori; interni; elettronica e altri dettagli e aggiornamenti. Quando il cliente è soddisfatto, la brochure per questa creazione unica e personalizzata può essere facilmente scaricata, con tutti i dettagli e le immagini da considerare e condividere con amici e familiari.

La gamma di Pearl Yachts comprende attualmente tre pluripremiati modelli Flybridge da 62 a 95 piedi: il nuovo Pearl 62, varato solo lo scorso anno con una quarta cabina senza precedenti e la scelta tra garage o cabina equipaggio, il Pearl 80 e il Pearl 95. Questa selezione semplificata è supportata da un’altra novità del settore: la garanzia di 5 anni di Pearl. Insieme alla qualità costruttiva, il risultato totale è un’immagine del marchio che si colloca tra i principali attori del settore, con un valore di rivendita senza pari e il miglior servizio clienti.