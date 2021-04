La sfida con Verstappen rianima Hamilton: niente ritiro a fine stagione per Sir Lewis

E’ rimasto in testa alla classifica mondiale dopo il Gran Premio di Imola grazie al giro veloce, ma Lewis Hamilton sa che la sua Mercedes al momento è inferiore rispetto alla Red Bull di Max Verstappen.

Nonostante questo gap di velocità tra le due vetture, il campione del mondo non ha nessuna intenzione di perdere il confronto con l’olandese, promettendo battaglia anche a Portimao dove domenica si terrà il GP del Portogallo. Intervenuto in conferenza stampa, Hamilton ha ammesso: “Red Bull ha ancora un vantaggio, ma ci siamo comportati bene durante le prime due gare. Le Sprint Qualifying? Non ne so ancora molto. In generale ho sempre detto che in alcune gare dovremmo avere un format diverso, è quello che penso. Penso che sia un bene che stiano sperimentando, speriamo di imparare qualcosa da questo format“.

Futuro in F1

A Imola ha testato le gomme da 18 pollici della Pirelli, una mossa che Lewis Hamilton ha spiegato in conferenza stampa a Portimao, dove si è lasciato sfuggire l’intenzione di correre anche nel 2022: “di solito non mi offro mai come volontario, ma l’ho fatto adesso, eravamo su un grande circuito, con un bel tempo. Ho intenzione di correre qui anche l’anno prossimo, quindi vorrei aiutare Pirelli a fare un prodotto migliore. Tutti vogliamo pneumatici con più prestazioni, era importante per me capire quale fosse il punto di partenza con questi pneumatici e cosa possiamo fare per renderli migliori. È stato un buon test. Se ho appena detto di restare in F1 nel prossimo anno? Sono abbastanza spontaneo, tutto può sempre cambiare di nuovo. Mi sto godendo questa battaglia però, sta diventando sempre più eccitante e stimolante. Mi piace ancora molto lavorare con la squadra e ammiro i passi che Mercedes sta facendo per diventare sempre più diversificata. Come sport abbiamo molto lavoro da fare”.