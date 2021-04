Oriana Sabatini bollente del videoclip della nuova canzone TUYYO: “nel mio letto non c’è Var, oggi giocheremo sporco” [VIDEO]

Nelle ultime ore si è tanto parlato di Dybala e della cena alla quale ha partecipato mercoledì insieme ad alcuni amici e compagni di squadra della Juventus. A fare ancora più clamore sono state le parole della sua fidanzata, Oriana Sabatini, che per provare a difendere il suo uomo è incappata in una clamorosa gaffe.

Secondo la cantante argentina non si trattava di un festino, quello in casa McKennie, ma della ‘solita cena’, rivelando quindi che si trattava di una conseutidine che si ripete ogni settimana, nonostante le norme anti-Covid.

Finita nel ciclone, la bella e sexy Oriana ha attirato l’attenzione anche per aver postato su Instagram un video bollente.

Il videoclip

Quello pubblicato sui social dalla bella cantante argentina è uno stralcio di un videoclip di una canzone di cui Oriana Sabatini è protagonista, insieme a FMK. Il titolo della canzone è TUYYO e in tanti, incuriositi dalle mosse davvero bollenti della Sabatini hanno cercato il testo ed il suo significato ed è stato inevitabile notare alcune frasi davvero… hot!

“sei un obiettivo olimpico, ehi stai giocando con qualcuno che non ha mai perso Nel mio letto non c’è var, oggi giocheremo sporco“, “a me mi piace quando mi baci sulla bocca, impazzisci quando le mie mani ti toccano, non so cosa hai ma baby mi provochi e da lontano il il desiderio è evidente“, “facciamo mille piccole cose a letto e giochiamo solo per vedere chi vince“.