Archiviata la settimana di pausa, la Formula 1 si prepara a tornare in pista in occasione del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale 2021.

Lewis Hamilton e Max Verstappen arrivano sul tracciato lusitano in perfetta parità per quanto riguarda le vittorie, con il britannico riuscito a imporsi in Bahrain e l’olandese vincitore a Imola. Sul circuito di Portimao dunque uno dei due top driver potrebbe mettere il naso davanti all’altro, prendendosi la vetta della classifica che al momento appartiene al sette volte campione del mondo grazie al giro veloce centrato a Imola.

Ferrari in crescita

Grandi aspettative per la Ferrari in Portogallo, figlie delle prestazioni fornite da Charles Leclerc e Carlos Sainz in occasione dell’appuntamento italiano. La top-five centrata da entrambi i ferraristi ha lasciato un vistoso sorriso sulle facce degli uomini in rosso, che avranno il difficile compito di dare continuità a quei risultati ottenuti finora e, perché no, riuscire anche a salire finalmente sul podio. Non sarà facile però, perché la McLaren è senza dubbio un avversario piuttosto ostico per la Ferrari, come confermato dalla velocità mostrata da Norris a Imola. Si comincia venerdì con le prime sessioni di libere, per poi proseguire con le Qualifiche al sabato e il Gran Premio in programma domenica alle 16.

Ecco il programma completo:

Venerdì 30 aprile

Ore 12:30-13:30 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 16:00-17:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 HD

Sabato 1 maggio

Ore 13:00-14:00 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 16:00-17:00 – Qualifiche in diretta su Sky Sport F1 HD e TV8

Domenica 2 maggio

Ore 16:00 – Gara in diretta su Sky Sport F1 HD