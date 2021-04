Nuovo flirt per Diletta Leotta, avvistata in hotel con Ryan Friedkin: Can Yaman già dimenticato?

Negli ultimi giorni si parla tanto della storia d’amore, probabilmente già finita, tra Diletta Leotta e Can Yaman. I fan hanno notato dei dettagli che hanno messo diversi dubbi: in primis, nelle mani della bella giornalista siciliana non si vede più, da giorni ormai, l’anello regalatole dall’attore turco, successivamente, ha destato un po’ di sospetti la somparsa dai social per diversi giorni di Can.

L’attore ha disattivato per qualche giorno il suo profilo Instagram, per tornare attivo pochi giorni fa: non sono state però rimosse le foto con Diletta Leotta, che intanto è al centro del gossip per una nuova presunta liason.

Il gossidp di Dagospia

Secondo Dagospia, Diletta Leotta avrebbe un nuovo flirt: la giornalista sportiva siciliana sarebbe stata avvistata in un hotel romano in compagnia di Ryan Friedkin, vice presidente della Roma. Non ci sono video o foto a testimoniare i loro incontri, ma nelle ultime ore non si parla d’altro. Ryan, di poco più grande della Leotta, sarebbe riservatissimo come il padre Dan e, per questo motivo, sta attentissimo a non far trapelare nulla sulla sua vita privata. Ma stando vicini a Diletta Leotta è davvero difficile riuscire a mantenere questa riservatezza.