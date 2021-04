Nasce un puledro e lo chiama come il frate francescano morto per Covid: il bel gesto che arriva da Assisi

Un gesto splendido, compiuto in ricordo di un caro amico purtroppo deceduto a causa del Coronavirus. La decisione di Sergio Carfagna, proprietario di un allevamento di trotto situato proprio sotto la Basilica di Assisi, ha colpito e strappato un sorriso a tutti i suoi amici e conoscenti, rimasti piacevolmente sorpresi dalla scelta dell’allevatore di dare ad un puledro appena nato il nome di un frate francescano. Si tratta di Danilo Reverberi, monaco molto appassionato di cavalli deceduto a causa del Coronavirus lo scorso 9 marzo presso l’ospedale di Città di Castello.

Il nome

Sergio Carfagna ha chiamato il puledro Fra Danilo Pax, in onore del frate amico e consulente, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto enorme nel cuore del proprietario dell’allevamento umbro, dove nel 2014 accadde un evento rarissimo per il mondo equino: ovvero la nascita di una puledra totalmente bianca chiamata ‘Via Lattea’. Un cavallo riuscito a gareggiare anche negli Stati Uniti, prima di diventare madre dando alla luce altri puledri. I genitori di Fra Danilo Pax invece sono la madre Most Wanted Boss e il padre Iglesias, già campione in pista per Carfagna.