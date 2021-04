Neymar esulta in faccia a Kimmich? La verità sul gesto del brasiliano [FOTO]

Il PSG festeggia il passaggio del turno in Champions League. La squadra francese, nel secondo turno dei quarti di finale disputato ieri sera, ha perso 0-1 contro il Bayern, ma grazie al 3-2 dell’andata ha staccato il pass per le semifinali.

L’esultanza di Neymar

Neymar non è riuscito a trattenere l’entusiasmo dopo il passaggio del turno e ha festeggiato in maniera eclatante in campo. Nel momento in cui lui urlava di gioia insieme al suo compagno di squadra Paredes, è stata scattata una foto nella quale sembra che il brasiliano stia esultando in faccia all’avversario Kimmich. La foto è stata anche postata sui social da Neymar stesso.

Non sono mancati i rumors legati all’esultanza di Neyumar, che nella zona mista ha spiegato cosa è accaduto realmente. “È divertente perché non ho festeggiato la vittoria davanti a Kimmich, ma con Paredes. È stato il destino che mi ha messo davanti a Kimmich nella foto. Ha detto che loro avevano una squadra migliore e che avrebbero vinto. Era sicuro che il Bayern sarebbe andato in semifinale”, ha spiegato Neymar, facendo riferimentoalle parole del calciatore tedesco certo che il Bayern avrebbe passato il turno.