La MotoGP sbarca a Jerez: orari e dirette tv del Gp di Spagna, anche in chiaro

Dopo una settimana di pausa i motori tornano protagonisti! Nel weekend assisteremo infatti ad un nuovo appuntamento stagionale sia di Formula 1 che di MotoGp. Le quattro ruote sfrecceranno a Portimao, mentre i piloti del Motomondiale si sfideranno sul circuito di Jerez de la Frontera.

La Yamaha cercherà ancora una volta di portare a casa un importante risultato, dopo le tre vittorie consecutive, con Vinales che ha trionfato nella prima gara dell’anno e Quartararo che si è aggiudicato invece le due seguenti. Valentino Rossi cercherà ancora una volta di migliorarsi, nella speranza di non vivere nuovamente un weekend difficile e deludente, così come anche Marc Marquez, dopo lo splendido weekend di gara in Portogallo, al suo ritorno dopo 9 lunghi mesi di stop, cercherà di migliorarsi e ottenere un risultato ancora migliore, nella sua Spagna.

Il weekend di gara sarà trasmesso da Sky e Dazn, ma qualifiche e gara saranno visibili anche in chiaro, in diretta, su Tv8.

Il programma del Weekend di gara del Gp di Spagna

Giovedì 29 aprile

17.00 conferenza stampa piloti

Venerdì 30 aprile

9:00-09:40 Fp1 Moto3

09:55-10:40 Fp1 MotoGP

10:55-11:35 Fp1 Moto2

11:50-12:20 Fp1 MotoE

13:15-13:55 Fp2 Moto3

14:10-14:55 Fp2 MotoGP

15:10-15:50 Fp2 Moto2

16:50-17:20 Fp2 MotoE

Sabato 1 maggio

09:00 – 09:40 Fp3 Moto3

09:55 – 10:40 Fp3 MotoGP

10:55 – 11:35 Fp3 Moto2

11:50 – 12:20 Fp3 MotoE

12:35 – 12:50 Q1 Moto3

13:00 – 13:15 Q2 Moto3

13:30 – 14:00 Fp4 MotoGP

14:10 – 14:25 Q1 MotoGP

14:35 – 14:50 Q2 MotoGP

15:10 – 15:35 Q1 Moto2

15:35 – 15:50 Q2 Moto2

16:05, E-Pole MotoE

Domenica 2 maggio

08:20 – 08:40 warm up Moto3

08:50 – 09:10 warm up Moto2

09:20 – 09:40 warm up MotoGP

10:05 – Gara MotoE

11:00 – Gara Moto3

12:20 – Gara Moto2

14:00 – Gara MotoGP