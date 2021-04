Guarda la MotoGP con occhio interessato, provando a carpire quelle stesse emozioni provate piloti che anche lui in passato ha assaporato. Max Biaggi non perde occasione per commentare i duelli e le rivalità della top class, vivendo e respirando l’aria del paddock grazie al suo Max Racing Team, impegnato nel Campionato di Moto3.

Il ritiro di Valentino Rossi

Vista la sua esperienza, il Corriere dello Sport ha stuzzicato Biaggi su alcuni temi dell’attuale Mondiale 2021 di MotoGP, partendo dal possibile ritiro di Valentino Rossi: “se il ritiro avviene quando si è ancora sulla cresta dell’onda, mentre si stanno raccogliendo grandi risultati, la scelta è meno dolorosa. È la ragione per la quale io dissi basta a fine 2012 anche se avevo già un contratto per l’anno successivo. Se un pilota comprende – perché lo comprende – che è arrivato il momento di ritirarsi, ma temporeggia e rimanda, e le soddisfazioni scarseggiano… il ricordo di un’immagine vincente non è più la stessa. Pianificare l’addio alle corse è davvero difficile, quasi quanto vincere un Mondiale”.

Dovizioso-Aprilia

Soffermatosi poi sul possibile approdo di Andrea Dovizioso in Aprilia, Biaggi ha espresso il proprio punto di vista sulla questione: “il parere di Dovizioso per l’Aprilia sarebbe molto importante perché proverrebbe da un pilota che ha gareggiato a grande livello per molte stagioni. Non farebbe che aiutare il reparto corse dell’Aprilia, fornendo numerose indicazioni, buone e attendibili. Le scelta di farlo provare anche al Mugello è utile, non so se poi si presenteranno insieme in gara. Vedremo”.