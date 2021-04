Tragico incidente a Palermo: morto giovane ciclista a Monreale

ZCZC IPN 678 CRO –/T INCIDENTI STRADALI: MORTO GIOVANE CICLISTA NEL MONREALESE PALERMO (ITALPRESS) –

Terrbile tragedia oggi sulle strade siciliane. A San Martino delle Scale, frazione di Monreale, è avvenuto un incidente mortale. Nella provincia di Palermo ha perso la vita un giovane ciclista: Piermario Dominici, di soli 19 anni.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni sembra che il ragazzo, che si trovava a bordo della sua bicicletta da corsa, sia andato a finire contro un palo. Piermario è stato portato all’ospedale Ingrassia, dove è arrivato in gravissime condizioni e per lui non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati condotti dalla polizia municipale di Monreale.