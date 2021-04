Quando il giusto diventa sbagliato, Gilles Rocca rifiuta il bacio all’Isola dei Famosi e diventa ‘noioso’: fossero invece tutti come lui…

Della puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi 2021 è rimasta impressa a molti la decisione di Gilles Rocca, che si è rifiutato di partecipare alla prova ricompensa, rinunciando così, per lui e la sua compagna di squadra, alla razione di cibo messa in palio.

La prova

Sei naufraghi, divisi in 3 coppie, hanno avuto la possibilità di partecipare alla prova ricompensa. In cosa consisteva la prova di ieri? Un bacio sott’acqua, in apnea: alla coppia con maggiore resistenza un premio speciale, un’amatriciana a lume di candela.

La reazione di Gilles Rocca

Innamoratissimo e rispettoso della sua Miriam, Gilles Rocca ha deciso di rinunciare alla prova. “Non la faccio Ilary. La cena a lume di candela la farò con l’amore della mia vita“, ha spiegato Gilles. Una scelta che ha fatto scattare una reazione esagerata in Ilary Blasi. La conduttrice del reality ha infatti simulato uno svenimento, coricandosi a terra in studio, come a voler indicare la pesantezza di Gilles Rocca e della sua decisione.

Quando una scelta giusta diventa sbagliata

Per quanto discusso e discutibile sia l’atteggiamento di Rocca, criticato di recente per alcuni suoi comportamenti all’Isola, la decisione presa ieri dall’attore ed ex calciatore merita solo applausi. Ogni giorno tantissime donne si lamentano di uomini ormai troppo facili, leggeri, senza valori, che tradiscono con estrema facilità, senza preoccuparsi dei sentimenti di chi è innamorato di loro. Adesso, quelle stesse donne, sui social sparano a zero contro Rocca, definendolo noioso.

Un gesto, quello del concorrente del reality, che meriterebbe solo applausi e che dovrebbe far sognare tutte le donne di volere un uomo, magari non completamente uguale a Gilles, ma che rispetti la propria donna come fa e ha fatto lui. Il gesto di Gilles Rocca non merita affatto critiche: ad essere criticata dovrebbe essere la scelta della produzione e della tv in generale, che per fare audience, scoop vari e gossip punta tutto sul lato… “sessuale” e che avrebbe potuto accogliere la richiesta di Francesca Lodo di fare la prova con un altro concorrente. La Lodo e Rocca sono molto amici, quindi sicuramente un bacio tra loro, seppur sott’acqua in apnea a stampo, sarebbe stato un fantastico scoop. Questa volta, Gilles ha fatto bene!

Dispiace sicuramente per la sua compagna di avventura Francesca Lodo, che ha perso l’occasione di riempirsi lo stomaco con un bel piatto di pasta. Rocca, comunque, ha deciso di offrirle la sua razione di riso, nel tentativo di farsi perdonare.

Chi reputa la scelta di Gilles noiosa… beh, dovrebbe rivedere un po’ la propria idea di amore.