Festino a casa McKennie, tremenda gaffe della fidanzata di Dybala: “lo fanno ogni mercoledì”

Negli ultimi giorni la Juventus ha dovuto fare i conti con la bufera mediatica scatenatasi dopo il festino organizzato a casa McKennie, a cui hanno partecipato anche Paulo Dybala e Arthur.

I tre giocatori bianconeri, in barba a tutte le norme anti-Covid, hanno festeggiato fino a tarda sera finché alcuni agenti dei carabinieri non sono intervenuti per mettere fine al party. L’americano e i due compagni si sono scusati con la società e con i tifosi sui social, ma non hanno evitato una pesante multa e l’esclusione dal derby contro il Torino, in programma questo pomeriggio alle 18.

La gaffe di lady Dybala

Nel tentativo di difendere il proprio compagno, Oriana Sabatini ha commesso una gaffe ancora più clamorosa, rivelando come questi festini fossero una consuetudine settimanale. Intervenuta ai microfoni della trasmissione televisiva argentina Lam, lady Dybala ha ammesso: “non è stata una festa clandestina. Il mio ragazzo si è riunito per partecipare ad una cena, come accaduto vari mercoledì. Ogni settimana ci sono sempre le stesse persone, mercoledì non erano nemmeno in dieci. Non è vero che fossero venti“.

Piemonte in zona rossa

Un’ammissione che aggrava la situazione, considerando come Torino e il Piemonte siano in zona rossa ormai dal 15 marzo scorso, con il coprifuoco da rispettare ogni sera alle ore 22. Insomma, una dichiarazione che lady Dybala avrebbe potuto risparmiarsi, evitando di peggiorare la posizione del fidanzato e dei suoi compagni di squadra.