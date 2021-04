Djokovic da applausi nella sua Belgrado: dà lezioni di tennis per strada ai bambini [VIDEO]

Novak Djokovic, dopo la delusione del Masters 1000 di Monte-Carlo, dove è stato eliminato agli ottavi di finale, ha deciso di partecipare al torneo di casa sua, quello di Belgrado, dove ieri si è aggiudicato la vittoria nel primo turno.

Il bellissimo gesto di Djokovic

Il numero 1 al mondo del tennis ha colpito tantissimi fan e appassionati di tennis per un gesto bellissimo. Il serbo sta facendo parlare non per la sua vittoria al primo turno nel torneo di casa, ma per quello che ha fatto per le strade della sua Belgrado. Djokovic ha infatti messo a disposizione dei più piccoli tutto i suo talento e la sua esperienza: dando lezioni di tennis per strada ai bambini di Belgrado. Prima una lezione su come impugnare la racchetta e sui movimenti giusti da fare, poi uno scambio in mezzo alla strada. Un gesto veramente da applausi!