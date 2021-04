Aria di crisi tra Diletta Leotta e Can Yaman: i fan notano dei dettagli che lasciano pochi dubbi

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman è già arrivata al capolinea? La scintilla scattata tra la bella giornalista sportiva siciliana ed il sexy attore turco amatissimo in Italia aveva fatto chiacchierare davvero tanto. Can e Diletta sono la coppia del momento, sempre sotto i riflettori, con fan, paparazzi e gossippari pronti a notare anche il più piccolo dettaglio per capire se la relazione prosegue a gonfie vele o meno.

Aria di crisi

Dettagli, adesso, ce ne sono diversi e mandano tutti verso una direzione: è crisi tra Diletta Leotta e Can Yaman? Uno dei dettagli più eclatante è che l’attore turco è scomparso da Instagram: è impossibile, infatti, trovare il profilo dell’amatissimo Can, protagonista delle riprese di Sandokan. La scelta potrebbe essere stata fatta per rimuovere tutti i ricordi insieme alla bella Diletta.

Il secondo dettaglio riguarda la giornalista siciliana: in molti hanno infatti notato che Diletta Leotta non porta più l’anello regalatole proprio dal suo fidanzato. Cosa sta succedendo quindi tra i due? Nel profilo della giornalista siciliana sono ancora presenti le foto che la ritraggono insieme a Yaman.