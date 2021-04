Lo Squalo ‘addenta’ il Giro d’Italia, migliorano le condizioni di Nibali: può tornare già in bici [FOTO]

Buone notizie per quanto riguarda le condizioni di Vincenzo Nibali, impegnato in una corsa contro il tempo per essere al via del Giro d’Italia 2021, che scatterà il prossimo 8 maggio da Torino. Lo Squalo si è operato mercoledì scorso per ridurre una frattura al radio del polso destro, infortunato in seguito ad una caduta in allenamento. Immediato l’intervento chirurgico per abbreviare i tempi di recupero, con la speranza che Nibali possa partecipare al Giro d’Italia.

Il post su Instagram

Nel pomeriggio di oggi, Nibali ha aggiornato i propri fan sulle proprie condizioni, rivelando come la visita presso la struttura sanitaria in cui si è operato sia andata abbastanza bene. “Visita di controllo presso Ars Medica con il Dr Marano e… tutto bene” il post dello Squalo su Instagram. “Grazie a questo, ora ho il via libera per iniziare una nuova fase del mio recupero, la più delicata e decisiva: la prova su strada“. Continua la corsa contro il tempo del siciliano per essere al via del Giro, dove la Trek-Segafredo dovrebbe schierarlo al fianco di Giulio Ciccone e Bauke Mollema.