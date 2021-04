Gol e record in Serie A, chi è Jayden Braaf: il talento dell’Udinese che ha stregato Guardiola

Sterzata per superare Glik e potente sinistro sul primo palo. Così Jayden Braaf ha segnato il suo primo gol in Serie A, chiudendo di fatto il match tra Benevento e Udinese dopo soli tre minuti dal suo ingresso in campo.

Centottanta secondi che il talento classe 2002 non dimenticherà facilmente, dal momento che sono serviti per segnare il primo gol in Serie A, valso tra l’altro anche un record. Braaf infatti è diventato il giocatore più giovane al momento ad aver segnato in Serie A, avendo battuto di pochi mesi il precedente primato di Amad Diallo Traoré: il talento del Manchester United è infatti nato l’11 luglio 2002, mentre Braaf il 31 agosto dello stesso anno. Per soli 50 giorni, Braaf è il giocatore vivente più giovane ad aver segnato in Serie A.

Chi è Braaf

Arrivato dal Manchester City, Jayden Braaf è la classica scommessa che l’Udinese ha voluto compiere grazie al lavoro del proprio settore scouting. Ingaggiato nonostante non avesse ancora esordito tra i grandi, l’olandese ha subito dato sfoggio delle sue qualità, convincendo Gotti a puntare su di lui. Nato ad Amsterdam, Braaf ha iniziato la sua carriera nell’ASV Fortius, passando successivamente nell’Academy dell’Ajax. Un’esperienza durata tre anni prima del passaggio all’AFC Amsterdam, club di terza divisione. Una stagione nel club della capitale e poi il trasferimento al PSV Eindhoven, con cui si mette in mostra e si guadagna la chiamata del Manchester City, che nel 2018 lo porta in Inghilterra. I citizens lo aggregano all’U18, ma Braaf gioca sia con l’U19 che con l’U23 di Maresca, collezionando 19 presenze e segnando 10 gol con i più grandi. Le grandi prestazioni però non convincono Guardiola a puntare su di lui, così l’Udinese piazza il colpaccio e lo porta in Friuli in prestito con diritto di riscatto fissato a 10-11 milioni.

Caratteristiche

La caratteristica di Braaf è senza dubbio la rapidità, a cui abbina imprevedibilità e classe. Il gol segnato contro il Benevento lo certifica, con la sterzata su Glik e il tiro sul primo palo, mostrando anche una grande abilità con entrambi i piedi. Ama partire dall’esterno e tagliare verso il centro del campo, sfruttando le ottime capacità con la palla al piede. Buona anche la conclusione da fuori area, a cui abbina un’ottima precisione. Per non farsi mancare nulla, Braaf sa calciare bene rigori e punizioni: skills che non guastano mai per un giovane talento come lui. Insomma, un ottimo prospetto per l’Udinese, che dovrà però sborsare fior di milioni per tenerselo stretto alla fine della stagione.