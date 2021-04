Cassano non risparmia Conte, duro attacco all’allenatore dell’Inter: “se fossi un giocatore chiederei di mandarlo via”

Antonio Cassano sembra proprio non riuscire ad apprezzare Antonio Conte ed il suo lavoro all’Inter, nonostante sia in vetta alla classifica della Serie A e sia la favorita alla vittoria Scudetto. In una diretta Twitch, insieme agli ex colleghi Bobo Vieri, Lele Adani e Ventola, l’ex calciatore pugliese, che ha indossato anche la maglia nerazzurra non ha risparmiato l’allenatore leccese.

Le critiche di Cassano a Conte

“Il problema è che l’Inter non gioca bene! Campioni non ne vuole Conte. Parliamoci chiaro: Conte gioca 5-3-2, mette il pullman davanti alla porta e non passi, a me questo calcio qua mi fa rabbrividire. Io come attaccante, se ho un allenatore così, vado dal presidente e gli dico ‘mandalo via’. Se rosica? non me ne frega un ca..o“, ha dichiarato Cassano senza peli sulla lingua, mostrandosi davvero furioso e contrariato.