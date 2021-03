Un mese imperdibile sul WWE Network. La notte fra il 21 e il 22 marzo sarà quella di WWE Fastlane, l’ultima fermata prima di WrestleMania 37, prevista per sabato 10 e domenica 11 aprile. Già annunciato un grande match per lo Universal Championship fra il campione Roman Reigns e lo sfidante Daniel Bryan, ma non solo… Marzo, mese dedicato alle donne: dopo l’International Women’s Day, la WWE celebra tutti i grandi match al femminile della storia della federazione. Dalla rivalità del 2015 fra Bayley e Sasha Banks fino alle meravigliose sfide del passato fra Lita e Trish Stratus, con approfondimenti e interviste come quelle che Bayley e Sasha Banks hanno rilasciato al Broken Skull Sessions condotto da Stone Cold Steve Austin. Un altro ospite del celebre podcast condotto dal Texas Rattlesnake sarà il Legend Killer Randy Orton, 14 volte WWE Champion con una carriera ventennale in WWE.

Il mese delle donne

Un mese ricco di contenuti, con l’approfondimento di ‘WWE Icons’ che celebra anche un’altra storica campionessa e WWE Hall of Famer come Beth Phoenix. Marzo è il mese delle 50 Donne più vincenti della storia della WWE, con uno speciale sul tema. Ci si può intrattenere anche con la sesta stagione di Total Bellas e con i consueti approfondimenti settimanali di Raw Talk, Talking Smack, WWE’s the Bump e This week in WWE. La versione gratuita del WWE Network consente ai fan di godere di oltre 15.000 contenuti, spettacoli originali, pay-per-view storici e altro ancora, disponibile gratuitamente e senza l’utilizzo della carta di credito. Guarda WWE Fastlane, WrestleMania 37 e altro sul WWE Network. Scarica l’app WWE su qualsiasi dispositivo, inclusi TV, console di gioco, telefoni cellulari, tablet e computer.

NXT TakeOver: Stand & Deliver

La settimana che porterà a WrestleMania 37, le notti di sabato 10 e domenica 11 aprile, sarà ricca di spettacolo targato WWE. Come annunciato dal general manager di NXT William Regal nell’ultima puntata dello show oronero, NXT TakeOver: Stand & Deliver sarà il grande evento targato NXT, spalmato su due notti. Mercoledì 7 e giovedì 8 aprile saranno le serate in cui vedremo in azione Adam Cole, Finn Balor, Johnny Gargano e tutte le altre stelle di NXT, ovviamente sul WWE Network. Ma nell’ultima puntata non sono mancati altri colpi di scena, con un altro grande annuncio del general manager William Regal, che ha istituito i nuovissimi titoli NXT Women’s Tag Team Championship, consegnati subito a Dakota Kai & Raquel Gonzalez, vincitrici dell’ultimo Dusty Rhodes Tag Team Classic e sconfitte una settimana fa dalle Women’s Tag Team Champions Nia Jax & Shayna Baszler. Ma non c’è stato il tempo di gioire per le due, che hanno immediatamente perso le cinture contro Ember Moon & Shotzi Blackheart, che si sono immediatamente laureate nuove NXT Women’s Tag Team Champions.