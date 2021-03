Beccato dalla polizia in una festa privata, Luca Gotti multato per violazione delle norme anti-Covid

Scoppia il caso Luca Gotti in casa Udinese, il club friulano infatti deve fare i conti con il comportamento del proprio allenatore, beccato dalla polizia in un party privato organizzato in violazione dell’ultimo Dpcm.

Il coach bianconero è stato beccato dalle forze dell’ordine a festeggiare insieme ad altre sette persone in appartamento di via Marangoni, a Udine, nella notte tra sabato 6 e domenica 7 marzo. Un party organizzato dopo la vittoria dell’Udinese, riuscita nel pomeriggio a superare il Sassuolo con il risultato di 2-0 alla Dacia Arena.

Multa

Le forze dell’ordine sono state allertate dai vicini che, infastiditi dai rumori provenienti dall’appartamento, hanno chiamato la polizia affinché intervenisse. Secondo quanto riferito dal Messaggero Veneto, gli agenti all’interno dell’abitazione hanno beccato 8 persone, tra cui anche Luca Gotti, sanzionato insieme agli amici con una multa da 400 euro a testa (280 se pagata entro 5 giorni). L’Udinese non ha ancora preso provvedimenti per l’accaduto nei confronti del proprio allenatore.