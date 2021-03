In Bahrain il solito Kimi! Il team radio di Raikkonen è esilarante: “come fai a non sentirmi se mi stai rispondendo?” [VIDEO]

La stagione 2021 di Formula 1 è iniziata. I piloti sono scesi in pista, sul circuito di Sakhir, per le prime sessioni di prove libere del primo Gp dell’anno, quello che si svolgerà domenica in Bahrain. Nn è mancato lo spettacolo nella prima giornata in pista.

Risultati libere

Max Verstappen è stato il più veloce in pista in tutte e tr ele sessioni di prove libere in Bahrain, ma Mercedes e Ferrari restano ottimiste di poter far bene nelle qualifiche che inizieranno a breve.

Il solito Kimi

Non è mancato lo spettacolo in pista e non parliamo di sorpassi, incidenti o altri gesti sportivi clamorosi. A regalare una piccola parentesi esilarante e divertente è stato il solito Kimi. Raikkonen, infatti, è stato protagonista di un team radio davvero spiritoso. In pista durante le prove libere, Raikkonen ed il suo team hanno avuto problemi di… connessione. “Mi senti?”, “no, negativo”, “io ti sento, tu mi senti?”, “no”, “ma mi stai rispondendo”. Un siparietto davvero divertente che in poco tempo ha fatto il giro dei social, diventando virale.