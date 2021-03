Saugella Monza orgoglio italiano, conquistata la CEV Cup 2021

La Saugella Monza mette in bacheca un altro trofeo europeo dopo la Challenge Cup del 2019. La formazione guidata da Marco Gaspari domina anche la finale di ritorno della CEV Volleyball Cup 2021 contro il Galatasaray HDI Istanbul e alza al cielo la Coppa che ne conferma lo status di ‘big’ a livello internazionale. Le brianzole fanno festa già al termine del secondo set del match disputato al Burhan Felek Voleybol Salonu: lo 0-2, griffato dal muro di Danesi, garantiva infatti il successo finale in virtù del 3-0 ottenuto una settimana fa all’Arena di Monza. Non contenta, la Saugella, con sestetto rivoluzionato in campo, chiude la pratica con un altro 3-0, ribadendo la superiorità sulle avversarie. Si tratta del primo trionfo in CEV Cup per Carraro, Squarcini, Heyrman, Van Hecke, Begic, Danesi, Orthmann, Obossa, Davyskiba, Parrocchiale e Negretti. Brinda al trionfo continentale numero uno da primo allenatore anche Marco Gaspari. Per Orro è la seconda volta sul gradino più alto della CEV Cup dopo il trionfo con Busto Arsizio del 2019. Per Meijners si tratta della terza CEV Cup della sua carriera, dopo quelle alzate con Busto Arsizio nel 2012 e 2019. Per Begic ed Orthmann è invece la seconda coppa europea conquistata con la maglia della Saugella Monza: il primo trofeo risale alla stagione 2018-2019 in Challenge Cup.

La partita

PRIMO SET

Gaspari parte con Orro-Van Hecke, Heyrman e Danesi al centro, Meijners e Begic bande e Parrocchiale libero. Il Galatasaray risponde con Akin-Rykhliuk, Eroglu ed Uygur al centro, Onal e Kosheleva schiacciatrici e Karadayi libero. Inizio punto a punto, con la Saugella brava a ricucire il primo break turco (4-2), mettendo la testa avanti con Van Hecke e Meijners, 8-6 e Cuneyligil chiama time-out. Alla ripresa del gioco continua il momento sì delle monzesi, con un muro a testa di Begic e Orro a valere l’11-7. L’errore di Begic dopo l’assolo di Kosheleva avvicina per un attimo le turche, 11-10, incapaci di contenere l’accelerazione delle italiane con una scatenata danesi a muro e una Meijners devastante in attacco, 17-12. Ancora le padrone di casa a tentare la reazione con due giocate di Kosheleva, ma due sbavature del Galatasaray dopo i lampi di Van Hecke regalano il set, 25-17, alla Saugella Monza.

SECONDO SET

Stessi sestetti in campo e ancora Saugella Monza scatenata con Van Hecke e Meijners a martellare forte (4-1). Dopo il time-out chiamato da Cuneyligil, prosegue il trend positivo delle italiane con i muri di Heyrman su Kosheleva, di Van Hecke su Onal, 9-4. Il Galatasaray fatica ad imprimere ritmo al servizio, a differenza delle monzesi, lucidissime in questo fondamentale e chirurgiche in contrattacco. Aydin prende il posto di Rykhliuk, ma sempre Monza avanti 15-8 complici le sbavature delle turche ed il muro di Van Hecke su Onal (17-9). Kosheleva sprona le sue con due attacchi vincenti (19-12), Begic e Meijners però spingono bene per le rosablù (21-14). Pallonetto vincente di Orro, primo tempo di Danesi e Monza che mette la freccia, 23-14. Le turche tentano il tutto per tutto con Kosheleva arrivano fino al 24-19, ma il muro di Danesi sulla banda della turca regala il set, 25-19, e la matematica conquista della CEV Cup per la Saugella Monza.

TERZO SET

Gaspari inserisce Carraro in diagonale con Obossa, Squarcini e Danesi centrali, Orthmann e Davyskiba schiacciatrici e Negretti libero. Subito lombarde determinate con due muri di Obossa e una pipe di Orthmann a valere il vantaggio, 6-4. Obossa e Davyskiba trainano la Saugella (14-11), ma il Galatasaray acciuffa il pari con la fast di Uygur e l’errore di Davyskiba (15-15). Equilibrio fino al 17-17, poi fast di Squarcini e diagonale di Orthmann a valere il break Saugella, 19-17. Finale tutto monzese, con Obossa, Orthmann e Davyskiba a regalare il match alle italiane, 3-0.

Le parole di Mauro Fabris

“Celebriamo il trionfo della Saugella Monza in CEV Cup – afferma Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile – ennesima vittoria della pallavolo italiana femminile di vertice in epoca recente. Il secondo successo europeo delle brianzole, giunto al termine di una finale mai in discussione, è il risultato di un progetto sportivo e sociale che è esempio a livello internazionale. Mi congratulo con tutte le atlete, lo staff e i dirigenti del Vero Volley e in particolare con la Presidente Alessandra Marzari, che negli ultimi anni ha contribuito in maniera determinante alla crescita del nostro movimento“.

Il tabellino

Galatasaray HDI ISTANBUL – Saugella MONZA 0-3 (17-25, 19-25, 19-25)

Galatasaray HDI ISTANBUL: Eroglu 2, Akin 2, Uygur 4, Onal 5, Kosheleva 14, Rykhliuk 3, Karadayi (L), Cayirgan (L), Salih, Hacimustafaoglu, Aydin 7, Karaagac. Non entrate: Ericek. All. Guneyligil. Saugella

MONZA: Heyrman 6, Van Hecke 10, Orro 4, Begic 6, Danesi 5, Meijners 9, Negretti (L), Parrocchiale (L), Carraro, Squarcini 4, Orthmann 4, Obossa 4, Davyskiba 2. All. Gaspari.

ARBITRI: Vasileiadis, Jankovic.

NOTE – Durata set: 22′, 23′, 22′; Tot: 67′.

Il cammino di Monza in CEV Cup 2021

OTTAVI DI FINALE – gara unica nella “Bio Bubble di Monza”

Martedì 26 gennaio, ore 16.30 (diretta youtube Vero Volley Monza)

Swietelsky BEKESCSABA (HUN) vs Saugella MONZA (ITA) 0-3 (16-25, 27-29, 22-25)

QUARTI DI FINALE – gara unica nella “Bio Bubble di Monza”

Mercoledì 27 gennaio, ore 18.00 (diretta youtube Vero Volley Monza)

Saugella MONZA (ITA) – ZOK UB (SRB) 3-1 (18-25, 25-19, 25-14, 25-18)

SEMIFINALI

Gara di andata

Mercoledì 24 febbraio, ore 18.00 (diretta youtube Vero Volley Monza)

Saugella MONZA (ITA) – Tent OBRENOVAC (SRB) 3-0 (25-15, 25-22, 25-12)

Gara di ritorno

Martedì 2 marzo, ore 18.30

Tent OBRENOVAC (SRB) – Saugella MONZA (ITA) 0-3 (24-26, 20-25, 23-25)

FINALE

Gara di andata

Martedì 16 marzo, ore 18.00 (diretta Sportmediaset.it e youtube Vero Volley Monza)

Saugella MONZA (ITA) – Galatasaray ISTANBUL (TUR) 3-0 (25-23, 25-15, 25-16)

Gara di ritorno

Martedì 23 marzo, ore 20.00 (local time, diretta Eurovolley.tv)

Galatasaray ISTANBUL (TUR) – Saugella MONZA (ITA) 0-3 (17-25, 19-25, 19-25)

L’albo d’oro

2007-08 Scavolini Pesaro

2008-09 Asystel Novara

2009-10 Yamamay Busto Arsizio

2010-11 Chateau D’Ax Urbino

2011-12 Yamamay Busto Arsizio

2012-13 Muszyna (POL)

2013-14 Fenerbahce Istanbul (TUR)

2014-15 Dinamo Krasnodar (RUS)

2015-16 Dinamo Krasnodar (RUS)

2016-17 Dinamo Kazan (RUS)

2017-18 Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR)

2018-19 Yamamay E-Work Busto Arsizio

2019-20 Non assegnata

2020-21 Saugella Monza