Sanremo 2021 e l’Autodromo di Monza, simboli d’Italia legati da Irama con ‘La genesi del tuo colore’

Due icone che rappresentano l’Italia nel mondo, unite in modo affascinante e originale da Irama, alias Filippo Maria Fanti. Il Festival di Sanremo da un lato e l’Autodromo di Monza dall’altro: due simboli che il cantante cresciuto in Brianza è riuscito a legare con il brano ‘La genesi del tuo colore‘, in gara in questa 71ª edizione della famosa kermesse canora.

Un fil rouge teso grazie al videoclip della canzone, ambientato proprio nel Tempio della Velocità, tra il rettilineo principale, i box e le storiche Sopraelevete. Il risultato è un capolavoro di arte e musica, legate ad un luogo storico che rende ancora più affascinante il videoclip, diretto e montato da Gianluigi Carella.

Il significato

Un vero e proprio cortometraggio quello ideato e realizzato da Irama per ‘La genesi del tuo colore‘, un brano che rappresenta un inno alla vita per tutti coloro che a volte si sentono persi. Lo stesso cantante, cresciuto a Monza, ha voluto spiegare il motivo che lo ha spinto a scrivere questa canzone: “a volte, nei momenti di sofferenza, quando rischiamo di perdere tutto, nasce qualcosa dentro di noi che fa scoppiare il colore e fa tornare a scorrere la vita. Il colore per me rappresenta la vita, con le sue tante e diverse sfumature che scorrono dentro di noi come il sangue nelle vene“.

Perché l’autodromo di Monza

Il motivo per il quale Irama ha scelto il Tempio della Velocità per ambientare il videoclip de “La genesi del tuo colore” lo ha spiegato Alessandra Zinno, direttore Generale dell’Autodromo Nazionale Monza: “poter regalare alla creatività di un artista il nostro circuito per ambientare un brano così carico di emozioni e significato è stato un onore. Ospitiamo spesso produzioni cinematografiche e televisive in Autodromo ma è la prima volta che possiamo legare il nostro nome ad una canzone del Festival di Sanremo. Filippo è appassionato di motori ed è stato un assiduo frequentatore dell’Autodromo. Gli è venuto naturale quindi pensare a noi quando ha immaginato la storia raccontata nel videoclip. Abbiamo subito accettato quando ci è stata proposta la collaborazione perché ci permette di avvicinare le nuove generazioni e far conoscere loro questo luogo magico, carico di storia e all’interno di un ampio polmone verde importante da tutelare. L’amore che Irama ha per il nostro circuito è la dimostrazione che esiste una larga base di giovani appassionati che sono affezionati all’Autodromo e con cui dobbiamo imparare a dialogare“.

Il videoclip del brano

Questo il videoclip de ‘La genesi del tuo colore‘, brano portato da Irama al Festival di Sanremo 2021, ambientato presso l’Autodromo di Monza:

Testo de ‘La Genesi del tuo colore’

Non sarà la neve

A spezzare un albero

Avessi finto sarebbe stato meglio

Di averti visto piangere in uno specchio

E mi manca la tua voce ormai

Ora che, ora che, ora che sei qui

Io sono qui

Ci vestiremo di vertigini

Mentre un grido esploderà

Come la vita quando viene

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Avessi finto sarebbe stato meglio

Hai poco tempo ormai

Per vivere una vita che non sentirai

Chiudo il sole un attimo

Anche se non dormirò oh

E i pensieri passano

Come eclissi resti qui

Io resto qui

E danzeremo come i brividi

Mentre la vita suonerà

Con le dita tra le vene

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Colora l’anima

Con una lacrima

Colora l’anima

Con una lacrima

Sottovoce nasce il sole

La scia che ti porterà dentro

Nel centro dell’universo

E l’armonia del silenzio

Sarà una genesi

La genesi del tuo colore

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Colora l’anima

Con una lacrima

Colora l’anima

Con una lacrima

Scoppierà il colore

Colora l’anima

Con una lacrima

Scorderai il dolore

Colora l’anima

Con una lacrima

Cambierai il tuo nome