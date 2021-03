Quanto guadagna Ilary Blasi per condurre l’Isola dei Famosi? Ingaggio milionario per la moglie di Totti

La domanda è circolata spesso in questi giorni sui social, ma finora nessuno ha mai saputo dare una risposta. Quanto guadagna Ilary Blasi per condurre l’Isola dei Famosi? Una curiosità che i telespettatori potranno vedere soddisfatta grazie a Cosmopolitan, che ha rivelato la cifra intascata dalla moglie di Francesco Totti per ‘guidare’ il reality di Canale 5.

Il cachet di Ilary Blasi

Stando a quanto rivelato dal magazine, Ilary Blasi percepirebbe 50mila euro a puntata, una cifra enorme considerando che qualche anno fa ne riceveva non più di 25mila per condurre il Grande Fratello. Calcolando che in ogni settimana vanno in onda due dirette televisive, la show girl dovrebbe intascare più di un milione di euro alla fine del programma. Una somma a cui vanno aggiunti gli introiti delle campagne pubblicitarie e degli spot tv, in cui appare Ilary Blasi.

I cachet degli opinionisti

Per quanto riguarda gli ospiti che fanno compagnia a Ilary Blasi in ogni puntata dell’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi è quello maggiormente retribuito, stando almeno a quanto riferito da SuperGuida Tv. Secondo questo magazine, il vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip avrebbe firmato un contratto da 50 mila euro. L’inviato Massimiliano Rosolino ne dovrebbe intascare invece 30mila, al contrario di Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi che dovrebbero ‘accontentarsi’ rispettivamente di 25 e 20mila euro.

I cachet dei protagonisti dell’Isola dei Famosi

