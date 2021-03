“I piloti Mercedes del 2022 saranno Verstappen e Russell”, la rivelazione che scuote il paddock di F1

Il Mondiale 2021 non è ancora iniziato, ma già emergono indiscrezioni e previsioni importanti riguardo il mercato piloti in vista del 2022.

Per intavolare trattative e operazioni è ancora troppo presto, però qualcosa dietro le quinte sta già iniziando a muoversi, soprattutto considerando i numerosi contratti in scadenza al termine di questa stagione. I più pesanti sono senza dubbio quelli di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, rinnovati da poco ma pronti a scadere già tra sette mesi. Secondo Zak Brown nessuno dei due verrà rinnovato dando vita ad un automatico ricambio generazionale che prevede, secondo il CEO della McLaren, l’arrivo a Brackley di Max Verstappen e George Russell: “nel 2022 la coppia Mercedes sarà formata da George Russell e da Max Verstappen, mi sembra ormai alquanto ovvio”.

La certezza di Zak Brown

Affinché Max Verstappen possa sposare il progetto Mercedes è fondamentale che si liberi dal contratto con Red Bull, in scadenza al momento alla fine del 2023. L’olandese potrebbe comunque svincolarsi dal team di Milton Keynes nel caso in cui non dovessero essere rispettate alcune clausole di competitività inserite nel contratto, la maggior parte in particolare legate al motore. Proprio da qui è partito Zak Brown, sottolineando come la Mercedes non dovrebbe farsi sfuggire l’occasione Verstappen: “la Mercedes con Max avrebbe esperienza e gioventù, più o meno le stesse caratteristiche di George Russell. Sarebbe una coppia veramente impressionante capace di imporsi per almeno un lustro” le parole del CEO McLaren al Daily Mail. “Credo che Lewis Hamilton in questo 2021 vincerà il titolo per poi ritirarsi da otto volte iridato, il pilota più vincente nella storia della F1. Se io fossi manager della Mercedes cercherei di portare nel mio team Verstappen per affiancarlo al promosso Russell. Sono curioso di vedere in caso come si comporterà la Red Bull, vedremo come evolverà il mercato piloti”.